دول الخليج تستنكر الهجوم على حقل للغاز في كردستان العراق

استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم السبت "عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، مما أدى إلى مقتل أربعة من العاملين الأبرياء في الحقل من اليمن ، وأسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات".

وشدد الأمين العام "على أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي"، مؤكداً "على موقف مجلس التعاون، الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعرب البديوي "عن خالص تعازيه، لأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان إن العمال الأجانب الأربعة الذين قتلوا في الهجوم بطائرة مسيرة على حقل خور مور للغاز في الإقليم ارتفع إلى أربعة عمال من اليمن.

وقال بيان صادر عن وزارة الكهرباء في كردستان العراق إن هجوم الطائرة المسيرة على حقل خور مور أدى إلى توقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء لينخفض الإنتاج بنحو 2500 ميجاوات وإن العمليات توقفت في الحقل.

وخور مور وجمجمال هما من أكبر حقول الغاز في العراق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حقل "كورمور" للقصف، حيث تعرض لحادث مشابه مطلع العام الجاري.