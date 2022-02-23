 أوكرانيا: اعتراف روسيا بـ دونيتسك ولوجانسك لا يؤثر على اقتصادنا - بوابة الشروق
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أوكرانيا: اعتراف روسيا بـ دونيتسك ولوجانسك لا يؤثر على اقتصادنا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:56 ص

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال إن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال "دونيتسك ولوجانسك" لا يؤثر على حياة أوكرانيا الاقتصادية.

وأضاف شميهال، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء: إن "روسيا احتلت مؤقتًا أراضي منطقتي دونيتسك ولوجانسك لمدة ثماني سنوات".

وأضاف: "اليوم، لا يؤثر الاعتراف بوضعها بأي شكل من الأشكال على حياتنا وتنميتنا الاقتصادية والوفاء بجميع المسؤوليات الاجتماعية تجاه المجتمع وتجاه شعبنا".

وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن العالم كله يدعم أوكرانيا الآن.

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