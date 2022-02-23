وزير داخلية النمسا يتوقع وصول 100 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال شهور قليلة

توقع وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، أن يصل 100 ألف لاجئ أوكراني إلى بلاده خلال شهور قليلة، مشيرا إلى "توقع الاتحاد الأوروبي أيضا أن يصل إليه مليون لاجئ إلى جميع دول الاتحاد عقب الغزو الروسي لشرق أوكرانيا".

وقال كارنر -في تصريحات اليوم الأربعاء- إن بلاده استعدت جيدا لاستقبال اللاجئين، لافتا إلى وجود طريقين للفرار من أوكرانيا الأول عبر بولندا، حيث يوجد نحو 500 كليومتر كحدود مشتركة بين بولندا وأوكرانيا، والطريق الثاني عبر الحدود مع رومانيا والمجر.

وأضاف الوزير أن بلاده سوف تتعامل بشكل جيد مع التدفقات المحتملة للاجئين من أوكرانيا، وأنه يجب الفصل بين الهجرة غير النظامية وبين ضرورة مساعدة دول الجوار.

وأوضح أن النمسا لن تتخلى عن مساعدة دول الجوار، لافتا إلى تقديم الدعم الكامل إلى دول رومانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا والتي سوف يصلها اللاجئون أولا.