هل تفصلنا عن الحرب ساعات؟ روسيا تعلن تلقيها طلبا للحماية من اعتداءات أوكرانيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تلقي الكريملين طلبا من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المستقلتين حديثا عن أوكرانيا والمواليتين لروسيا، يناشدان فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة فيما وصفتاه "صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية".

يأتي هذا الإعلان كمؤشر خطير على قرب وقوع حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر البيان الروسي أن التدخل الروسي المنشود من المنطقتين المنفصلتين عن أوكرانيا هدفه "تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس".

ومساء اليوم؛ أعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد.

وهذا الإعلان يشمل جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء منطقتين تقعان شرقي البلاد لأن حالة الطوارئ معلنة بهما بالفعل منذ عام 2014.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية الغربية إثر إعلان موسكو مؤخراً استقلال منطقتي لوجانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا.