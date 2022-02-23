رئيس أوكرانيا: لا أعلم ما يدور في ذهن بوتين لكننا مستعدون

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه لا يستطيع توقع الخطوات المقبلة للانفصاليين المدعومين من روسيا، مشيرًا إلى أن خطوات كييف المقبلة ستكون مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها روسيا.

وذكر أن «روسيا يجب أن تكون من بين الدول التي تقدم لبلاده ضمانات أمنية»، معقبًا: «لا أعرف ما يدور في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن أعرف ما سيفعله جيشنا ونحن مستعدون»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء، أُنزل العلم الروسي عن مبنى السفارة في العاصمة الأوكرانية كييف مع بدء إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من المبنى.

وقالت وزارة الخارجية، في وقت سابق، إن القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا، لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وأكدت في تصريح أمس الثلاثاء، أن عمليات الإجلاء ستتم في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب التهديدات الموضوعية لحياة وسلامة موظفي السفارة.

وقالت الوزارة: «منذ عام 2014، تعرضت السفارة الروسية في كييف والقنصليات العامة لبلدنا في أوديسا ولفوف وخاركوف لاعتداءات متكررة. وكانت الاستفزازات تُشن بانتظام ضد المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف.. كما تعرضت ممتلكات المركز لأضرار».