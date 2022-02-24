بايدن: الإعداد لفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان كتابي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تعد لفرض عقوبات على شركة نورد ستريم2 وكبار مديريها، وهي الخطوة التي كان بايدن تخلى عنها في وقت سابق مراعاة لألمانيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وكان بايدن، أعلن فى كلمة بالبيت الأبيض مساء أمس حول أزمة أوكرانيا عن أول مجموعة من العقوبات على روسيا وذلك ردا على ما وصفه بأنه بدء فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة .

وقال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة تفرض "الدفعة الأولى" من العقوبات على روسيا والتى تستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية" .

وأشار بايدن إلى أنه سيتم تغيير أماكن انتشار قوات أمريكية متركزة في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن تأكيده في كلمته إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الدين السيادي الروسي قائلا "روسيا ستدفع ثمنا أكبر إذا استمرت في عدوانها، بما في ذلك عقوبات إضافية".

وأشار إلى أن التعامل مع روسيا سيعتمد على أفعالها وليس أقوالها .

وبرر بايدن فرض العقوبات قائلا "هذه هي بداية غزو روسي لأوكرانيا".

وأضاف "لا زلنا نعتقد أن روسيا تتأهب للمضي قدما في شن هجوم عسكري ضخم ضد أوكرانيا".

وتأتي هذه العقوبات بعد الإعلان عن عقوبات محدودة فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد موسكو، كما قررت ألمانيا وقف عملية الموافقة على خط أنابيت نورد ستريم 2 لنقل الغاز من روسيا إليها كعقاب لموسكو على إجراءاتها ضد أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن مساء أول أمس الاثنين اعترافه بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أكرانيا كدولتين مستقلتين .

ومن ناحية أخرى وافق مجلس الاتحاد وهو مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي فى وقت سابق أمس الثلاثاء على استخدام القوة العسكرية في الخارج، مما يمهد الطريق أمام القوات الروسية لدخول أوكرانيا المحتمل.