روسيا تبدأ إجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا، لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وأكدت في تصريح أمس الثلاثاء، أن عمليات الإجلاء ستتم في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب التهديدات الموضوعية لحياة وسلامة موظفي السفارة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت الخارجية الروسية: "منذ عام 2014، تعرضت السفارة الروسية في كييف والقنصليات العامة لبلدنا في أوديسا ولفوف وخاركوف لاعتداءات متكررة. وكانت الاستفزازات تُشن بانتظام ضد المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف.. كما تعرضت ممتلكات المركز لأضرار".

وأوضحت أن الدبلوماسيين الروس تلقوا تهديدات بالعنف الجسدي، وأضرمت النيران في سياراتهم، مشيرة إلى أنه خلافا لما تنص عليه اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فإن سلطات كييف لم تتخذ أي إجراء لمنع حدوث ذلك.