هالستنبرج يعود لتدريبات لايبزج بعد غياب خمسة أشهر

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أعلن نادي لايبزج الألماني اليوم الأربعاء، عودة مدافعه الدولي مارسيل هالستنبرج للتدريبات بعد غياب خمسة أشهر.

ولكن لايبزج أوضح أن الوقت لايزال مبكر لمشاركة هالستنبرج في المواجهة أمام ريال سوسيداد الإسباني غدا الخميس في الدوري الأوروبي.

وقال دومينيكو تيديسكو المدير الفني للايبزج خلال مؤتمر صحفي قبل المواجهة أمام سوسيداد في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي عقب التعادل 2 /2 في مباراة الذهاب "سعيد بعودته".

وأضاف "أتمنى أن يكون لائقا للعب في غضون أسبوعين".

وغاب المدافع الألماني الدولي هالستنبرج /30 عاما/ عن الملاعب منذ آب/أغسطس الماضي بعد معاناته من إصابة في الكاحل في يورو 2020 ثم تعرضه لإصابة أخرى في الركبة.

وأكد هالستنبرج في وقت سابق أن الإصابة حرمته من الانتقال إلى بوروسيا دورتموند، علما بأنه يحق له الرحيل عن لايبزج في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد في يوليو المقبل.