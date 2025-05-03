كامل الوزير: الرئيس السيسي بيتصل كل يوم يقول لي عملنا النهاردة كام مصنع

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الإسراع بإنشاء مصانع جديدة، وإعادة فتح المصانع المتعثرة أو المتوقفة، سواء كانت تعمل بشكل غير رسمي أو مقننة، بالإضافة إلى تقديم مبادرات سريعة وحوافز وإعفاءات لجذب الاستثمارات؛ كانت أهم مخرجات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» إلى إنشاء ومنح رخص تشغيل لـ 4382 مصنعا خلال الشهور العشرة الماضية «300 يوم».

وأوضح أن الرقم يشمل مصانع متعثرة شهدت إعادة فتحها، ومصانع كانت تعمل بشكل عشوائي وغير مقنن جرى تقنين أوضاعها وحل مشكلاتها المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة، بالإضافة إلى مصانع جديدة تماما تم إصدار رخص تشغيل لها، مشيرا إلى أن المعدل يعادل «تقريبا 14 مصنع كل يوم».

وكشف عن الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، قائلا: «والله العظيم سيادة الرئيس بيتصل كل يوم يقول لي عملنا النهاردة كام مصنع، من رئيس الجمهورية أعلى مستوى في الدولة كل يوم يتصل يقول لي النهاردة إيه الجديد عملنا كام مصنع»، متابعا: «أنا كل يوم بسجل عدد المصانع والرخص الجديدة».



وأشار إلى أن المصانع الستة التي استعرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال «مصانع جديدة تماما»، ومن بينها أكبر مصنع للصلب المخصوص في مدينة السادات، مؤكدا أن مصر لم تكن تنتج هذا النوع من الصلب قبل افتتاح المصنع.