حذّرت الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى إن الوضع الصحي والغذائي ومياه الشرب في حالة انهيار كامل، وأنه لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى القطاع منذ الثاني من مارس.

وأضافت أن آخر مخزون غذائي لدى البرنامج تم توزيعه قبل أيام على المطابخ المجتمعية التي تقدم وجبات جاهزة لحوالي 650 إلى 700 ألف شخص يوميًا، لكنها لا تغطي سوى ربع الاحتياج الغذائي للفرد.

وأوضحت أن جميع المخابز التي كانت تعمل مع البرنامج توقفت عن العمل بسبب نفاد القمح والوقود، كما خَلَت الأسواق بالكامل من المواد الغذائية.

وأكدت عطيفة أن البرنامج يملك أكثر من 120 ألف طن من المساعدات الغذائية الجاهزة للتوزيع، موجودة حاليًا عند المعابر الحدودية مع غزة في مصر، والأردن، وداخل إسرائيل، لكن إغلاق المعابر يحول دون إدخالها.

وشددت على أن البرنامج يطالب فقط بأمرين فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات، وتوفير الحماية الأمنية لقوافل الإغاثة والعاملين لضمان الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة.

وفيما يتعلق بمفاوضات إدخال المساعدات، أوضحت عطيفة أن البرنامج لم يتلقّ أي معلومات مؤكدة حول التفاهمات المزعومة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونوهت بأن الضغط الدولي لا يزال مستمرًا من جانب الأمم المتحدة لإيجاد ممر آمن للمساعدات.