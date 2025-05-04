الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن رفض مجلس النادي عقوبة إيقاف جمهور الفريق لمباراتين بعد لقاء المصري البورسعيدي.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: "لن نقبل أي مساومة على ملف النقاط الثلاثة، وفكرة التراجع عن قرار هي سابقة تاريخية لم تحدث، وننتظر حاليًا القرار الأهم من لجنة التظلمات يوم الخميس المقبل."

وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك: "هناك قلق من قرار لجنة التظلمات المنتظر يوم الخميس المقبل، والأمور كانت طبيعية قبل أن يخرج القرار الغريب بدون أي سند قانوني."

وواصل المتحدث باسم نادي الزمالك: "نتمنى أن تقوم لجنة التظلمات بدورها وتكشف عوار القرار السابق من رابطة الأندية."

واختتم أحمد سالم: "لا يوجد أي إجراء تعسفي حدث أو سيحدث مع زيزو، ولا يوجد أي تربص معه، والأمور تسير وفق اللوائح والقوانين، وحال اتخاذه أي خطوة سيتم اتخاذ خطوة مناسبة أمامها وفقا للوائح."