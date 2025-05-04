تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" على إذاعة "ميجا إف إم": "الخبراء أكدوا صحة هدف ناصر منسي، بسبب استمرار اللعب قبل الوصول لناصر منسي وإحراز هدف للفريق.

وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك: "هناك تكرار أخطاء من أمين عمر ضد الزمالك، ولا أعتقد أنها تحدث مع أندية أخرى، واشتكينا قبل ذلك منه ومن محمد الصباحي، وهناك حكاما في القائمة الدولية يمكنهم قيادة مباريات الزمالك."

وتابع أحمد سالم: "مثلما يحدث في القضاء، فيمكن عدم إسناد قضايا معينة لأحد القضاة، ونتمنى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للحكام."

واختتم أحمد سالم تصريحاته بشأن مستقبل بيسيرو مع الزمالك: "بيسيرو مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله حاليًا، وهو من سيقود الأبيض في مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك."