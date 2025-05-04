وزير خارجية العراق: نعمل على معالجة مشكلات الشركات المصرية العاملة في بلدنا

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه سيتم العمل على معالجة المشكلات التي تواجه الشركات المصرية العاملة في العراق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، أن مصر والعراق تجمعهما علاقات قوية وتاريخية، كما أن هناك عملًا مشتركًا بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأوضح أن آلاف الطلبة العراقيين يدرسون في مصر، كما أن هناك العديد من عناصر القوات الأمنية والعسكرية العراقية الذين يتدربون في القاهرة.

ولفت إلى أن المباحثات تناولت ملفات الربط الكهربائي، موضحًا أن هناك ربطًا بين العراق والأردن ويمكن تطوير هذه الشبكة وتأسيس ربط يضم مصر إليها.

ونوه بأن المباحثات تناولت الظروف السياسية التي تمر بها الدول العربية، مؤكدا أن تحديات كثيرة تفرض نفسها على الساحة في الوقت الحالي.



