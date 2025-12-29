﻿﻿مستشار وزير التموين السابق: الذهب مرشح لتجاوز 7000 جنيه للجرام في 2026

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، إن 2025 من «الأعوام القليلة» التي شهدت ارتفاعات «قياسية وتاريخية» في أسعار الذهب، مشيرا إلى ارتفاع المعدن الأصفر ما يعادل 60%.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» الارتفاعات إلى الصراعات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن شغف البنوك المركزية على مستوى العالم برفع أرصدتها من الذهب أدى إلى طلب متزايد دفع سعر الأوقية عالميًا إلى تخطي حاجز الـ 4500 دولار لأول مرة في تاريخ الذهب.

وأشار إلى انعكاس الارتفاعات العالمية على السوق المحلي، ليتجاوز سعر جرام الذهب من عيار 24 حاجز الـ 6900 جنيه، بينما سجل عيار 21 سعر 6040 جنيها، لافتا إلى أن الذهب يحقق ارتفاعات قوية على مر السنوات.

وتوقع استمرار موجة الصعود خلال عام 2026، قائلا: «مع الأسف، الذهب مرشح لتجاوز القمم الحالية، وتجاوز الأوقية مستوى 5000 دولار في الربع الأول من عام 2026، ويتخطى سعر الجرام الـ 7000 جنيه».

وأكد أن العوامل التي أدت إلى الارتفاع «ما زالت موجودة وبقوة»، مثل الحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، بالإضافة إلى توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.