أحمد أمين يعلن استمرار تصوير مسلسل الصفارة خلال رمضان المقبل

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أعلن الفنان أحمد أمين استمرار تصوير مسلسل "الصفارة" خلال شهر رمضان المقبل.

وكتب "أمين"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتكم، استمرار تصوير مسلسل "الصفارة" المقرر عرضه في رمضان 2023".

وأضاف: "المسلسل من بطولة الفنان أحمد أمين مع كل من حاتم صلاح، طه دسوقي، آيه سماحة والفنانة القديرة إنعام سالوسة".

وتابع: "المسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي كوميدي، فكرة المسلسل مأخوذة عن رواية (Sound Of Thunder) 1952، حيث ذكر "تأثير الفراشة" لأول مرة".

أشرف على فريق كتابة العمل أحمد أمين ومحمود عزت، والمسلسل من تأليف سارة هجرس، شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، ومن إخراج علاء إسماعيل.

يذكر أن هذا المسلسل يشهد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين في الموسم الرمضاني، وبعيدا عن المنصات الرقمية.