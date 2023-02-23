التموين تتعاقد على 240 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي

قالت وزارة التموين، إن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقدت على 240 ألف طن قمح روسي، بتمويل من البنك الدولي، تصل خلال شهر أبريل 2023.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدة على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية أيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر فبراير مع صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 30%.