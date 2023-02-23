الإضراب الشامل يعم المحافظات الفلسطينية تنديدا بعمليات القتل الإسرائيلية في نابلس

عمّ الإضراب محافظات فلسطين، اليوم الخميس، تنديداً بعمليات القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس أمس الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، "شل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب".

وذكرت القوى الوطنية، في بيان لها، أن "هذا الإضراب يأتي إسنادا لأهلنا في نابلس العصية على الانكسار، وأن شعبنا الوفي سيدافع عن نفسه أمام فاشية الاحتلال ولن ترهبه المجازر".

وكانت القوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت مدينة نابلس، أمس الأربعاء؛ ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم سبعة في حالة خطرة.