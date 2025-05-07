رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن غزة منطقة مجاعة

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مساء اليوم الأربعاء، قطاع غزة «منطقة مجاعة».

وطالب خلال مؤتمر صحفي، الدول كافة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة.

#عاجل| رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى: نعلن غزة منطقة مجاعة ونطالب كافة الدول بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والاعتراف بالكارثة (مؤتمر صحفي) pic.twitter.com/zfSis1mOs4 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 7, 2025

واتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إسرائيل بانتهاج سياسة تجويع متعمدة وبدوافع سياسية بحق سكان قطاع غزة، واصفة ذلك بـ«القسوة المطلقة».

وقالت الأونروا في منشور على منصة «إكس»، إن «التجويع المتعمّد وبدوافع سياسية في غزة هو تعبير عن قسوة مطلقة».

وأكدت أنه لا يمكن معالجة التجويع من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كـ«سلاح».

وأضافت الوكالة الأممية أن «النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل إسرائيل بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم».