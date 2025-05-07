الاحتلال يعتزم إقامة أحياء استعمارية جديدة في قلقيلية وبيت لحم

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، عن مخطط تعمل عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل بناء مجموعة من الأحياء الاستعمارية الكبيرة في الضفة الغربية.

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأحياء الجديدة التي تخطط دولة الاحتلال لبنائها تتمركز في محافظتي قلقيلية وبيت لحم، بواقع حي جديد على أراضي شرق قلقيلية، وحيين آخرين في محافظة بيت لحم.

وأضاف، أن دولة الاحتلال درست اليوم مخططاً هيكلياً يخص مستعمرة كدوميم المقامة على أراضي المواطنين في كفر قدوم شرقي قلقيلية، من أجل المصادقة عليه لاحقا، علماً أن هذا المخطط جرت عملية تقديمه للإيداع في عام 2012، ويهدف إلى إقامة حي جديد على مساحة 280 دونماً، بهدف بناء 1352 وحدة استعمارية جديدة، إذ سيتم ربط الحي الجديد بجسر يربطه بالمستعمرة.

وذكر أن تكثيف البناء في مستعمرات شرق قلقيلية، يهدف إلى دمج التكتل الاستعماري الممتد من أقصى شرق المحافظة وحتى حدود عام 1967 غربها، من أجل عزل المزيد من القرى الفلسطينية وتمزيق جغرافيتها.

وأفاد بأن الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية الواردة أشارت إلى نية دولة الاحتلال إحداث عملية توسعة على مستعمرة «نوكديم» المقامة على أراضي المواطنين في قرى عرب التعامرة جنوب شرق قلعة هيرودس في محافظة بيت لحم، من خلال المصادقة على مخطط هيكلي يهدف إلى إنشاء حي جديد يعود للمستعمرة لأغراض بناء 290 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 239 دونماً، من خلال المخطط الهيكلي الذي حمل الرقم (יוש/ 12/ 411).

ونوه شعبان أنه ليس بعيداً عن المخطط الأول الذي يؤدي إلى بناء حي يتبع لمستعمرة «نوكديم»، وبعد مراجعة الخرائط المرفقة بالمخطط الهيكلي الخاص بمستعمرة «معاليه عاموس»، تبينت نية دولة الاحتلال إقامة حي استعماري يتبع للمستعمرة، من خلال إيداع المخطط الذي يحمل الرقم (יוש/ 8/ 1/ 413)، الذي يهدف إلى بناء 148 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ42 دونماً من أراضي قرية كيسان جنوب محافظة بيت لحم.

وقال إن اللافت في المرحلة الأخيرة هو نزوع دولة الاحتلال إلى سياسة إنشاء الأحياء الاستعمارية التي تبتعد جغرافياً عن المستعمرة الأم، بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المساحات الجغرافية تمهيداً لإعلانها مستعمرات منفصلة، كما حدث في الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال من خلال الاعتراف بفصل 13 حيا استعماريا جديدا واعتبارها مستعمرات كاملة.

وأضاف شعبان، أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في أبريل المنصرم 21 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية، و6 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية القدس المحتلة، حيث صادقت على 10 مخططات هيكلية في حين أودعت 17 مخططاً هيكلياً آخر، واستهدفت مخططات شهر نيسان ما مجموعه 3030 دونماً من أراضي المواطنين.