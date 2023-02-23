حبس متهم بالترويج للدجل والشعوذة عبر الإنترنت في الإسكندرية

قررت نيابة اللبان في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس شخص، عاطل "له معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بطريقة غير مشروعة، من خلال الترويج لأعمال الدجل وممارسة الشعوذة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، والأدوات المستخدمة في نشاطه الغير مشروع، ومدها ببيان بنتائج فحصها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة؛ يفيد قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، بمقابل مادي، ويقوم بالإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعقب تقنيين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد القائم على ممارسة ذلك النشاط، وأمكن ضبطه أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة اللبان، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، به رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، وبعض الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهة المتهم، أقر بممارسته نشاطه؛ بقصد التربح المادي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.