إيران: تحطم مروحية جنوبي البلاد تقل وزير الرياضة ونقله إلى المستشفى

أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، بإصابة وزير الشباب والرياضة حميد سجادي؛ جراء تحطم طائرة مروحية كان على متنها، خلال محاولة هبوط فاشلة.

وبحسب الوكالة، فقد أصيب مع الوزير 14 مرافقًا، بعد سقوط المروحية التي كان قائدها يحاول الهبوط في منطقة جبلية، وفقًا لما نشره موقع «إرم نيوز».

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، أن المروحية سقطت في مدينة «بافت» الجبلية التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وأكدت الوكالة أن المروحية التي كانت تقل وزير الرياضة، تعرضت لحادث مساء اليوم، خلال هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت (مركز إيران)، بينما كانت على وشك الهبوط، وأصيب بعض الركاب ونقلوا إلى مراكز طبية.

وأضافت نقلا عن شهود عيان، أن الوزير بصحة جيدة، وانتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لجرح خفيف.