تركيا: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 43 ألفا و556 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 43 ألفا و556 قتيلا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الخميس.

وأوضح صويلو أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يتراوح بين 75% و80%، مشيرا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل، بما في ذلك المناطق التجارية.

وقال في مقابلة على قناة "تي آر تي" الإخبارية التركية، مساء أمس الأربعاء، من مركز تنسيق الكوارث بولاية هطاي بجنوب البلاد، إنه وفقا لآخر إحصائية رسمية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 43 ألفا و556 قتيلا.

وكان زلزال بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الجاري، وأعقبه آخر بقوة 6ر7 درجة، بالإضافة إلى تسجيل آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.