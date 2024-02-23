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أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات النادي الأهلي المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأجل للنادي الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك لارتباطاته الأفريقية والقارية بشكل عام.

وأشار الموقع الرسمي لرابطة الأندية، إلى أن أخر مباراة مؤجلة للأهلي ستكون مع بيراميدز يوم 12 يوليو في لقاء يقام ضمن الجولة الـ 14 للدوري المصري.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري المصري:

الأهلي × بلدية المحلة.. الثلاثاء 27 فبراير- الجولة الخامسة.

زد × الأهلي.. الخميس 11 أبريل.. الجولة الثامنة.

الزمالك × الأهلي.. الإثنين 15 أبريل.. الجولة العاشرة.

الأهلي × الاتحاد السكندري.. الثلاثاء 7 مايو.. الجولة التاسعة.

فاركو × الأهلي.. الجمعة 14 يونيو.. الجولة 11.

الأهلي × الداخلية.. الجمعة 21 يونيو.. الجولة الـ 12.

الأهلي × بيراميدز.. الجمعة 12 يوليو.. الجولة الـ 14.