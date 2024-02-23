نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية لقاء بعنوان "الهوية المصرية وقيم الانتماء"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار خطط التوعية التثقيفية لوزارة الثقافة.

شارك في اللقاء الكاتب محمد عمر، عضو اتحاد كتاب مصر، وتحدث خلاله عن مفهوم الهوية المصرية وجذورها وأسس هذه الهوية، موضحا أنها تتمثل في تعاقب الحضارات التي قامت في مصر وتعايشها وامتزاجها لتفرز لنا الهوية الوطنية المصرية الجامعة، وهو ما يتبلور حاليا فى مفردات الأمن القومي المصري المعاصر.

وأشار "عمر" خلال اللقاء لأهمية الوعي بالهوية الوطنية التى تبرز خصوصية الدولة، عبر توعية الشباب بعناصر الهوية المصرية، وأهمها الموقع الجغرافي والتاريخ والاقتصاد والحقوق المشتركة والواجبات، وكذلك خصائص الهوية الوطنية لمصر.

كما تناول اللقاء ضرورة تعزيز قيم الانتماء من خلال وضع رؤية استراتيجية تتضمن مجموعة من الخطط و البرامج تعمل على ربط المواطن بواقعه، وتحفز الانتماء الوطنى لديه، والتعريف بماضيه وحاضره وضرورة استنفار الطاقات وحشد الجهود لمجابهة التحديات وصياغة المستقبل.

جاء اللقاء ضمن فعاليات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، الذي شهدت مواقعه عددا آخر من الأنشطة واللقاءات. منها أمسية نظمها نادي الأدب ببيت ثقافة شبين بعنوان "فنون كتابة السيناريو" أدارها الأديب والصحفي مجدي صالح.

أوضح "صالح" في حديثه أن فن السيناريو انتشر منذ بداية فن السينما والدراما التليفزيونية، ويعتمد على إبراز عناصر الرواية السمعية والبصرية، والإضاءة الطبيعية، وأشار أن كتابة السيناريو السينمائي يختلف عن كتابته للدراما التليفزيونية من حيث سرعة الأحداث.

وفي شأن آخر وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، نظمت مكتبة بتمدة، محاضرة حول فضل ليلة النصف من شهر شعبان، للشيخ محمد مجدي غنيم -إمام وخطيب بالأوقاف-، تحدث خلالها عن ليلة النصف من شهر شعبان وفضلها، وعن الأعمال المستحبة للمسلم القيام بها خلال هذا الشهر المبارك.