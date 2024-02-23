نائب رئيس وزراء أوكرانيا: إعادة إعمار البلاد قد تستغرق 10 سنوات حال توقفت الحرب الآن

أعرب نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف عن اعتقاده أن إعادة إعمار البلاد قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات حال توقفت الحرب الآن.

وقال كوبراكوف ، وهو الوزير المسؤول عن إعادة الإعمار بأوكرانيا، في مقابلة مع وكالة (د.ب.أ): "اعتقد أن الخسائر الأكثر إلحاحا يمكن إصلاحها خلال عامين أو ثلاثة... ولكن، بشكل عام، سيستغرق الأمر من خمس إلى عشر سنوات،" بشرط أساسي، وهو توافر الموارد المالية.

ويوافق غدا السبت الذكرى السنوية الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية الشامل لأراضي أوكرانيا.

وبحسب تقديرات كوبراكوف، تبلغ قيمة الخسائر التي وقعت خلال عامين نحو 500 مليار يورو (541 مليار دولار)، وقد استشهد بالأرقام الحالية الصادرة عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال المسؤول الأوكراني إن مساعدات إعادة الإعمار والمساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا لكييف ساعدت بالفعل لاجئي الحرب على العودة إلى ديارهم.

وأضاف: "عاد المئات والآلاف من الأشخاص بالفعل" إلى ديارهم.

وشدد كوبراكوف على أن أنظمة الدفاع الجوي التي قدمتها ألمانيا لبلاده كان لها دور رئيسي لأنها وفرت الحماية للشعب، وأوضح : "تساعد هذه الحماية اللاجئين (الأوكرانيين) في ألمانيا على اتخاذ قرار العودة إلى أوكرانيا".

يشار إلى أن هناك في الوقت الحالي أكثر من مليون من لاجئ حرب من أوكرانيا مسجلين في ألمانيا.