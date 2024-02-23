تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في التشيك إلى أدنى مستوى له منذ 8 أشهر

أظهرت نتائج المسح، الذي أجراه مكتب "الإحصاء التشيكي" اليوم الجمعة، أن "مؤشر الثقة الاقتصادية" بجمهورية التشيك تراجع للشهر الثاني على التوالي، في فبراير، إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر.

وتراجع المؤشر إلى 6ر90، في فبراير الجاري، من 5ر92، في الشهر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، كانت تلك أدنى درجة، منذ يونيو 2023، عندما كانت 6ر90 .

وتراجع "مؤشر ثقة الأعمال" إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، إلى 9ر89 من 7ر92، في يناير الماضي.

وبلغ "مؤشر الثقة الصناعية" 2ر85، في فبراير الجاري، بانخفاض من 9ر89، في الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مقياس الثقة في قطاع التشييد من 1ر109 ليصل إلى 5ر111.

وأظهرت البيانات أن "مؤشر ثقة المستهلك" ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 28 شهرا، ليصل إلى 0ر94، في فبراير من 2ر91 قبل شهر.