تركيا: تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد أربعة من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.



وقالت الوزارة في بيان "إن القوات المسلحة التركية حيّدت الإرهابيين الأربعة في منطقة عمليات مخلب القفل شمال العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وتستخدم أنقرة كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يقوم الجيش التركي بقتلهم أو أسرهم أو إصابتهم.



وفي 17 أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا.



ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.