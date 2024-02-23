علماء يعثرون على زاحف بحري عمره 240 مليون عام بجنوب الصين

صور علماء زاحفا بحريا طويل العنق، يبلغ عمره 240 مليون عام، مقارنة بتنين صيني، بالكامل لأول مرة، في أعقاب بحث جديد.



وتم العثور على حفريات شرقية تعرف باسم "دينوسيفالوساوروس" في إقليم "قويتشو" بجنوب الصين، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.



وقال العلماء إن الزاحف البحري كان لديه، رقبة طويلة بشكل غير عادي مع 32 فقرة عنق منفصلة، وأطراف مقلوبة وأسماك محفوظة جيدا في معدته، مما يشير إلى أنه كان يتكيف مع نمط الحياة المحيطي.



وتم التعرف على الزاحف في بادئ الأمر، في عام 2003، لكن اكتشاف عينات إضافية، أكثر اكتمالا، منذ ذلك الحين، مكن فريقا دوليا من العلماء بتصوير المخلوق بالكامل.



وكان نيك فريزر "مسئول العلوم الطبيعية" في "المتاحف الوطنية في اسكتلندا"، أحد المشاركين.



وقال فريزر "هذا الاكتشاف يسمح لنا برؤية هذا الحيوان الرائع، ذو العنق الطويل، بالكامل للمرة الأولى".



وأضاف "إنه مثال آخر على عالم العصر /الترياسي/ الغريب، والرائع الذي لا يزال يحير علماء الحفريات".