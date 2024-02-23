طه دسوقي يحصل على الجائزة التشجيعية في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنان طه دسوقي، ومنحه جائزة «المركز التشجيعية».

وقدمت المطربة ياسمين علي الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم؛ داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفنى على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلوانى.

وحضر الحفل الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، والفنان جميل برسوم، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة حورية فرغلي، والموسيقار نادر عباسي، والفنان طه دسوقي وزوجته، لحضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي اليوم، في دورته 72.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد اختارت 6 أفلام متوافقة للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من بين 43 فيلمًا تم عرضهم تجاريًا هذا العام، بجانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهي؛ «أنا لحبيبى»، و«19 ب»، و«بيت الروبى»، و«وش في وش»، و«ڤوي! ڤوي! ڤوي!»، و«أنف وثلاث عيون».