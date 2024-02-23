مزارعون بولنديون يعتزمون فرض حصار على الحدود الألمانية

يعتزم مزارعون بولنديون إغلاق طريق سريع رئيسي يمر عبر الحدود الألمانية، اعتبارا من بعد غد الأحد في إطار احتجاج على السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي.

وقالت متحدثة باسم الشركة المشغلة للطريق السريع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن الاحتجاج سيبدأ عند تقاطع سويكو يوم الأحد حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش).

وأعلنت بلدية سلوبيتشي على موقعها الإلكتروني أن جميع الحارات المرورية في كلا الاتجاهين ستتأثر.

وبحسب بوابة سلوبيتشي 24، يخطط المزارعون لإغلاق الطريق بحوالي 700 جرار، وآلات حصاد للمحاصيل الزراعية، ومقطورات جرارات. وتقول البوابة إن ما يصل إلى 1500 شخص يعتزمون المشاركة في الاحتجاج.

وينظم مزارعون بولنديون احتجاجاتهم ضد السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي وكذلك ضد استيراد منتجات زراعية رخيصة من أوكرانيا.

وكانت بروكسل، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل عامين، قد علقت جميع الرسوم الجمركية على الواردات وحصص المنتجات الزراعية من أجل مساعدة أوكرانيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، اقتصاديا.

وحذرت الشرطة في ولاية براندنبورج الألمانية الواقعة على الحدود مع بولندا من أن حركة المرور ستتعطل "لعدة أيام" بسبب الحصار. وقال متحدث باسم الشرطة إنه يتعين على السائقين الاستعداد لاختناقات وتحويلات مرورية.

ويعد الطريق السريع أيه 12 طريقا رئيسيا يربط بين برلين وبولندا. وقالت الشرطة الألمانية إنها ستنظم حركة المرور على الطريق السريع بالقرب من بلدة " فرانكفورت آن دير أودر الحدودية من أجل منع حدوث ازدحام كبير.

وقالت الشرطة إنه يجب تحويل حركة الشحن إلى طرق سريعة أخرى.

وفي تطور منفصل، فتح جناة مجهولون ثلاث عربات للسكك الحديدية تحمل بذور لفت أوكرانية في محطة للسكك الحديدية على الحدود البولندية وسكبوا المحصول، وفقا لما ذكرته متحدثة باسم السلطات في بلدة تشيلم الحدودية البولندية لوكالة الأنباء البولندية بي أيه بي.

ويُشتبه في وقوف مزارعين بولنديين وراء الحادث.

وأعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في كييف أنه "كان من المفترض أن تُنقل هذه الشحنة إلى هامبورج عبر بولندا". ونشرت صورا لبذور اللفت المسكوبة على القضبان.

وناشد وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف السلطات البولندية بسرعة معاقبة الجناة.