سامح الصريطي بعد تكريمه في حفل المركز الكاثوليكي: مهرجان غني بمصداقيته

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، فس نسخته ال72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنان سامح الصريطي.



وقال سامح الصريطي، «كل المبدعين بيتشروفوا بالتكريم من المركز الكاثوليكي، هو مهرجان غني جدا بمصداقيته، وعندما يختار أحد لكي يكرمه يكون يستحق التكريم، وانا سعيد جدا بالتكريم ده، وانا انهاردة سعيد الحظ ان التكريم بتاعي جاي قبل ليلة واحدة من النصف من شعبان، وبندعي ربنا انه ينصر اخواتنا في فلسطين، وقربنا قوي من القضاء على الحركة الصهيونية، ونصر الله قريب».



وتقدم المطربة ياسمين علي الفقرة الغنائية خلال الحفل وتطرب الحضور بمجموعة من أغانيها، كما تقدم أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.



وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم؛ داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفنى على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلوانى.

وحضر الحفل الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، والفنان جميل برسوم، والفنان احمد فؤاد سليم، والفنانة حورية فرغلي، والموسيقار نادر عباسي، والفنان طه دسوقي وزوجته، لحضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي اليوم، في دورته ال72.



وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد اختارت 6 أفلام متوافقة للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من بين 43 فيلمًا تم عرضهم تجاريًا هذا العام، بجانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهي؛ «أنا لحبيبى»، و«19 ب»، و«بيت الروبى»، و«وش في وش»، و«ڤوي! ڤوي! ڤوي!»، و«أنف وثلاث عيون».