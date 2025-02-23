نعيم قاسم: حسن نصر الله قائد تاريخي استثنائي

وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأمين العام الأسبق حسن نصر الله بأنه «قائد تاريخي استثنائي، وقائد وطني عربي إسلامي»، مشيرًا إلى أن «نصر الله يمثل قبلة الأحرار في العالم».

وأضاف خلال مراسم تشييع أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء الأحد، أن «نصر الله منذ البدايات كان شخصًا أساسيًا عاملًا في هذا الحزب».

وواصل: «قاد المقاومة إلى الأمة وقاد الأمة إلى المقاومة؛ فأصبحنا لا نميز بين مقاومة وأمة، كلهم قلب واحد معه، يقاتلون، يسمعون، يحاولون العمل بما ينصح ويعمل به».

وقال إن «نصر الله شخص متواضع صلب شجاع حكيم استراتيجي»، مضيفًا: «أحب الناس وأحبه الناس، وكانت وجهته دائمًا فلسطين والقدس، وساهم مساهمة عظيمة في إحياء القضية».

وأكمل: «أصر البقاء في غرفة عمليات المقاومة ليتابع من خلالها، واستشهد وهو في الموضع المتقدم.. سنحفظ الأمانة ونسير على هذا الخط، وسنحفظ وصيتك».

وبدأت مراسم تشييع الأمينيين العامين السابقين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت، بتلاوة قرآنية جماعية.

وتلا ذلك عزف النشيد اللبناني الوطني ونشيد حزب الله.

واحتشد عشرات الآلاف في بيروت، الأحد، لتشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبنانية حسن نصر الله، بعد مضي ما يقرب من 5 أشهر على اغتياله في غارة جوية إسرائيلية.

وتجمع أنصار حزب الله، وهم يحملون صور نصر الله ورايات الجماعة، في ملعب بالضاحية الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، للمشاركة في الجنازة الشعبية الحاشدة لنصر الله وغيره من قادة الجماعة الذين تم اغتيالهم.

وبعد المراسم سيسير المشيّعون نحو موقع الدفن المستحدث لنصرالله في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار.

ومن المقرّر دفن صفي الدين غداً الاثنين، في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في قصاء صور جنوبي لبنان.

وأحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية، وأفاد المنظمون بحضور شخصيات رفيعة المستوى من إيران ودول أخرى.