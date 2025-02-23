كييف وواشنطن تعلنان عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن كييف وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا مقابل المساعدة الأمنية، بينما توقع المبعوث الأمريكي أن يتم توقيعه في غضون أسبوع.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف: «نحرز تقدما»، مضيفا أن مسئولين أوكرانيين وأمريكيين بحثوا الاتفاق في وقت سابق الأحد، وفق شبكة فرانس برس.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لشبكة «سي إن إن»: «أتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق هذا الأسبوع. شهدتم تردد الرئيس زيلينسكي في التزامه حيال ذلك قبل أسبوع. بعث الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) برسالة له، ولن يتردد بعد الآن».

وأضاف: «زيلينسكي يدرك أننا بذلنا الكثير وأنه يتعين التوقيع على هذا الاتفاق».

وتأتي التطورات الأخيرة بعدما أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد، وجود موارد حيوية أوكرانية تقدر قيمتها بحوالى 350 مليار دولار في المناطق التي سيطرت عليها روسيا.

وقاومت كييف، دعوات ترامب لاستخدام موارد أوكرانيا كتعويض للولايات المتحدة عن المساعدات التي تسلمتها في عهد الرئيس جو بايدن.

لكن أجزاء كبيرة من قاعدة موارد أوكرانيا تقع في منطقة دونباس الصناعية في شرق البلاد حيث سيطرت روسيا على أراض وما زالت تتقدّم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدنكو، في مؤتمر صحفي في كييف: «لدينا معلومات تفيد للأسف، بأن ما قيمته حوالى 350 مليار دولار من هذه الموارد الحيوية المفيدة موجودة في المنطقة المحتلة موقتا».

وأضافت أن بعض الإحصاءات عن هذه الرواسب "قديمة"، لكن التقديرات مبنية على عمليات مسح جيولوجي وبيانات من مصادر مفتوحة.

ويسعى زيلينسكي للحصول على ضمانات أمنية ملموسة من ترامب مقابل إفساح المجال لواشنطن للوصول إلى موارد حيوية مثل الليثيوم والتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة التي تعد أساسية في إنتاج الإلكترونيات.

وعبر ترامب ومساعدوه في وقت سابق عن امتعاضهم من عدم رغبة زيلينسكي في توقيع اتفاق في هذا الصدد.