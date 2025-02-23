رئيس الوزراء التشيكي يتمنى لفريدريش ميرتس الكثير من القوة لتشكيل ائتلاف

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هنأ رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الأحد، فريدريش ميرتس بعد فوز كتلته المحافظة في الانتخابات الألمانية.

وتمني فيالا، في منشور على منصة إكس باللغة الألمانية، لميرتس "الكثير من القوة والنجاح" في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال إنه يتطلع إلى "تعميق التعاون بين التشيك وألمانيا بشكل أكبر والعمل معا من أجل أوروبا قوية".

ومن المقرر أن يخوض فيالا، الذي يقود ائتلافا منذ نهاية 2021، هو نفسه انتخابات برلمانية في الخريف.

كانت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الألمانية أظهرت أن الاتحاد المسيحي تصدر قائمة أقوى الأحزاب تلاه حزب البديل ثم حل حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثالث بفارق كبير.