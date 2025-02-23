رئيس مجلس النواب الليبي: مصر لم تتخلَ عنا يوما واحدا

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إنَّ مصر لم تتخلَّ عن ليبيا يومًا، رغم الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن استمرار الاجتماعات الليبية على أرض مصر دليل واضح على دعمها المستمر للشعب الليبي بمختلف أطيافه، وليس لطرف دون آخر.

وأوضح أن دعوة مصر لكل من مجلس النواب ومجلس الدولة، رغم الخلافات بينهما، تعكس حرصها على تحقيق المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الليبيين، انطلاقًا من إيمانها بأن الحل يجب أن يكون ليبيًّا خالصًا.

وأشار إلى أن موقف مصر الداعم لليبيا ليس جديدًا، بل هو امتداد لعلاقة تاريخية راسخة، حيث تبذل القاهرة جهودًا مستمرة لجمع الليبيين تحت كلمة واحدة، وتعزيز الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب الليبي في جميع المناطق.

وشدد على أن مصر ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، وتطالب بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ونوه صالح، بأنّ موقف مصر واضح وصريح في دعم استقرار ليبيا ووحدتها، بعيدًا عن أي أجندات خارجية.