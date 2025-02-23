استمرار عملية إنقاذ 8 أشخاص محاصرين داخل نفق في الهند

تتواصل عملية إنقاذ 8 أشخاص محاصرين داخل نفق مشروع قناة في الهند، في أعقاب انهيار سقفه صباح أمس السبت، لكن ليس هناك أي تقدم حتى في الاتصال أو التواصل مع الأشخاص المحاصرين حتى صباح اليوم الأحد.

ووصل فريق إنقاذ مشترك، مؤلف من حوالي 300 عضو يضم أفرادا من قوة الاستجابة الوطنية للكوارث والجيش والهيئة الوطنية للطرق السريعة وتطوير البنية التحتية إلى مسافة 11 كيلومترا داخل النفق، حسب صحيفة "ذا هند" اليوم الأحد.

وتتواصل عملية إنقاذ الأشخاص الثمانية المحاصرين داخل نفق مشروع قناة في بلدة "سريسايلام" بولاية أندرا براديش الهندية.