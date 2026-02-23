الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد مهمة أسبيدس لحماية الملاحة في البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر مجلس الاتحاد الأوربي، اليوم الاثنين، تمديد مهمة «أسبيدس» لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وذلك حتى تاريخ 28 فبراير 2027.

وقال المجلس في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه وافق على مبلغ مالي بنحو 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة للعملية خلال الفترة من 1 مارس 2026 وحتى 28 فبراير 2027.

وأشار في بيانه إلى أن «المهمة تساهم في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه الإقليمية المحيطة به، وذلك في مواجهة التهديدات المستمرة التي تستهدف السفن التجارية».

ولفت إلى أن «أسبيدس» تعزز الأمن البحري الدفاعي، وتحمي السفن، وتدعم الاستقرار على طول الممرات البحرية الرئيسية، وفقاً للقانون الدولي.

وأكد أن «هذا القرار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي، وحماية تدفقات التجارة العالمية».

وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة «أسبيدس» في 19 فبراير 2024، في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وتتكون المهمة حاليًا من وحدتين بحريتين وأكثر من 390 بحارًا من 21 دولة أوروبية مشاركة.