الحكومة الهولندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت حكومة الأقلية الهولندية الائتلافية بقيادة أصغر رئيس وزراء في هولندا اليمين الدستورية أمام الملك فيليم الكسندر، حيث سيسعى رئيس الوزراء الجديد لاستخدام مهارته في تقريب وجهات النظر لتمرير قوانين وإكمال فترة ولايته التي تستمر أربعة أعوام.

ويترأس روبن يتن "38 عاما" إدارة مؤلفة من ثلاثة أحزاب وهم حزبه الوسطي دي 66 والحزب الديمقراطي المسيحي اليميني وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية يمين-الوسط.

وتشغل الأحزاب 66 مقعدا فقط في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا، لذلك سيتعين على يتن التفاوض مع نواب المعارضة لحشد الدعم لكل تشريع ترغب حكومته في تمريره.

وبعد التقاط الصورة التقليدية لمجلس الوزراء الجديد على سلالم القصر، تعتزم أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها بعقد أول اجتماع وزاري مساء اليوم.