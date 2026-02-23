 إصابة 23 شخصا في حادث تصادم حافلتين في جاكرتا - بوابة الشروق
الإثنين 23 فبراير 2026 12:48 م القاهرة
إصابة 23 شخصا في حادث تصادم حافلتين في جاكرتا

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 فبراير 2026 - 12:10 م | آخر تحديث: الإثنين 23 فبراير 2026 - 12:10 م

أفادت شرطة العاصمة جاكرتا، بإصابة 23 شخصا في تصادم حافلتين على ممر 13 (بوري بيتا – بيتوكانجان) على طول شارع سوادارما باتجاه شيبولير، في جنوب جاكرتا.

وقال مدير العلاقات العامة في شرطة جاكرتا، كومبس بول بودي هيرمانتو، في بيان اليوم الاثنين إن "جميع الضحايا الـ 23 تعرضوا لإصابات طفيفة" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف بودي أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وقد تم نقل الركاب المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأوضح أن "رجال شرطة المرور يقومون بإجلاء الضحايا، وإجراء تحقيق في مسرح الحادث، وتنظيم حركة المرور في المنطقة".

وأفادت تقارير، بأن حادث التصادم تسبب في أضرار كبيرة في إحدى الحافلتين، بينما تعرض عدد من الركاب لإصابات طفيفة.

 

