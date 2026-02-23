اليابان تعقد مؤتمرا دوليا لصياغة معاهدة للحد من التلوث البلاستيكي في مارس المقبل

تعتزم اليابان، استضافة مؤتمر دولي غير رسمي في طوكيو، في مارس المقبل، من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة لصياغة معاهدة للحد من التلوث البلاستيكي، بحسب ما كشفه مصدر مطلع.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن المحادثات سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الأول من مارس، ومن المتوقع أن تجذب نحو 15 دولة ومنطقة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

وكانت المحادثات الدولية السابقة بين الحكومات - والتي كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة معاهدة بحلول نهاية عام 2024 - قد تعثرت بسبب فشل المشاركين في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن لوائح التصنيع.

وتهدف هذه الخطوة إلى استكشاف حلول وسط محتملة قبل بدء المفاوضات الرسمية التي تضم نحو 180 دولة.