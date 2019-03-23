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اغتيال نائب برلماني سابق على يد مسلحين مجهولين بجنوب أفغانستان

كابول - أ ش أ
نشر فى : السبت 23 مارس 2019 - 6:01 م | آخر تحديث : السبت 23 مارس 2019 - 6:01 م

اغتيل نائب برلماني سابق عن إقليم (أوروزجان) الأفغاني اليوم /السبت/ في هجوم شنه مسلحون مجهولون في مدينة (قندهار) جنوبي البلاد.

وأكد قائد شرطة قندهار الجنرال تادين خان، حسبما ذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية، نبأ مقتل النائب البرلماني السابق عبيد الله بريكزاي، فيما نشرت لجنة الانتخابات المستقلة في شهر أكتوبر الماضي قائمة بأسماء 10 مرشحين قتلوا مع بداية الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يوليو من العام الماضي، حيث احتل بريكزاي المرتبة الـ11.

وكان بريكزاي قد شغل منصب حاكم منطقة "شورا" الواقعة بالإقليم قبل أن يصبح نائبا عنه.

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