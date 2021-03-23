الإعدام لمعلم ونجله بعد إدانتهما بقتل عامل عمدا بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، بإعدام رجل ونجله والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين آخرين بينهم سيدة بعد إدانتهم بقتل شاب عمدا.

كان المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال القضية الي محكمة جنايات جنوب المنيا لمعاقبة المتهمين .

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم "س.ع" محبوس 48 سنة معلم من ديرمواس، و"م . س" نجله هارب، و"أ .س"، 17 سنة، بدون عمل، و"ع.ص"، 40 سنة ربة منزل، بأنهم في يوم 5 سبتمبر 2020 دائرة مركز ديرمواس قتلوا المجني عليه "م.م" عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتله.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدوا الأسلحة البيضاء وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره منه، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمون الأول حتى الثالث عليه ضربا بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم أثناء تواجد المتهمة الرابعة على مسرح الجريمة لتحريضهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحيه والتي أودت بحياته.

وذكرت التحريات أن خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان الشاهد رئيس المحكمة والمستشارين وائل شعبان وأحمد عبد العزيز وأحمد حنفي، وأمانة سر على حسن ومحمد هارون وأندراوس فهمي.