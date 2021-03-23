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مصرع طفل سقط من شرفة منزل بالدقهلية

مقر محافظة الدقهلية
مقر محافظة الدقهلية
نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 5:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 5:27 م
لقى طفل مصرعه بعد سقوطه من شرفة منزل بالطابق الأول علوي في نبروه بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير أمن الدقهلية يفيد بورد بلاغ من مستشفى نبروه المركزي بوصول الطفل "إبراهيم محمد يوسف"، 4 سنوات، ومقيم طرف أسرته بقرية الطيبة دائرة المركز جثة هامدة؛ إدعاء سقوط من علو.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته، أوضحت أنه أثناء لعب نجلها بشرفة المنزل بالطابق الأول علوي، اختل توازنه وسقط أرضًا وتوفى على إثر ذلك، ولم تتهم أحدا بالتسبب في الحادث.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۱۳۰۰ إداري مركز نبروه، وجاري العرض على النيابة العامة.

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