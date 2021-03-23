البحرين والأردن يبحثان التعاون في المجال العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان في القيادة العامة البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، اليوم الثلاثاء، مع العميد الركن طيار محمد علي الصمادي الملحق العسكري بسفارة الأردن لدى البحرين، أوجه التعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات، خاصة ما يتعلق منها في المجال العسكري والدفاعي.



وأعرب النعيمي -خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- عن تقديره للدور الذي يقوم به الملحق في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين والأردن.