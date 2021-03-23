فرنسا تعتزم إعادة فتح سفارتها في ليبيا الأسبوع المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستعيد فتح سفارتها في ليبيا يوم الاثنين المقبل، في إظهار لدعم الحكومة المؤقتة الجديدة في البلاد.

والتقى ماكرون بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من ثلاثة أعضاء، اليوم الثلاثاء في باريس. وتم انتخاب المنفي في فبراير في إطار عملية سياسية استضافتها الأمم المتحدة.

وتم تكليف المنفي ورئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد محمد الدبيبة بقيادة حكومة وحدة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات الوطنية المقرر في 24 ديسمبر.

وجدد ماكرون مطالبته بمغادرة القوات الأجنبية لليبيا على الفور، مشيرا إلى حقيقة أن مقاتلين من تركيا وروسيا من بين من انخرطوا في الحرب الأهلية.

وذكر الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقف جنبا إلى جنب مع الحكومة المؤقتة للمساعدة في دفع ليبيا نحو السلام.

وأضاف ماكرون أنه سيطرح القضية الليبية في قمة للاتحاد الأوروبي المقررة بعد غد الخميس.