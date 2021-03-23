وزير أردني: العلاقات بين القاهرة وعمان راسخة ومتجددة وتحظى باهتمام القيادتين

قال وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن العلاقات المصرية الأردنية ثابتة وراسخة ومتجددة وتحظى باهتمام على مستوى القيادتين السياسيتين بالبلدين، وكذلك من قبل الحكومتين والشعبين الشقيقين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار ten» المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن زياردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوفد المرافق له إلى الأردن تأتي في إطار استكمال مجموعة كبيرة من الإجراءات والاتفاقيات الثابتة التي تم التأسيس لها عبر تاريخ العلاقة بين البلدين.

وأوضح أن هناك الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين على جميع المستويات التجارية والاقتصادية وفي مجالات الكهرباء والنقل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز وترسخ أواصر العلاقة بين البلدين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة بين الطرفين.

وذكر أن العلاقات بين البلدين تنعكس إيجابيًا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية وكذلك فيما يتعلق بتبادل الرأي والمشورة والتنسيق المشترك بين الدولتين، مؤكدًا أن ذلك يؤسس لمستقبل واعد للعلاقات المصرية الأردنية خاصة فيما يتعلق بأمن المنطقة وقضايا الدول العربية.

وأشار إلى أن موقف كل من مصر والأردن دائمًا ما يؤكد على حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين، مضيفًا أن هذا الموقف الثابت للدولتين سينعكس بصورة إيجابية على دفع مسيرة العمل العربي المشترك.

ووصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الأردنية عمّان، التي زارها صباح اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ حيث ترأس أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن.

وقد شهدت الزيارة لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وعقد جلسة مباحثات موسعة، وإجراء مؤتمر صحفي، إلى جانب توقيع عدد من الوثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك، ومناقشة عدة مشروعات استعدادًا للإعلان عنها في قمة مرتقبة بين زعماء مصر والأردن والعراق.