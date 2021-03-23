العراق: 30 حالة وفاة و4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و66 حالة في أرجاء البلاد.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 4494 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 803 آلاف و41.

وأشار التقرير إلى شفاء 4125 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 723 ألفا و286 حالة.

من جانب آخر، صرح وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي اليوم بأن 336 ألف جرعة من عقار أسترازينيكا ستصل إلى البلاد فجر غد الأربعاء في إطار عقد لاستيراد 20 مليون جرعة ستصل إلى البلاد تباعا.

وقال التميمي في تصريح صحفي إن العراق ينتظر أيضا وصول جرعات عقار فايزر مطلع الشهر المقبل.