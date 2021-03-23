بيل: أخطط للعودة لريال مدريد

نفى جاريث بيل قائد منتخب ويلز لكرة القدم، شعوره بالتشتت في الوقت الحالي بسبب غموض موقفه، كما توقع عودته إلى فريقه ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري مثلما هو مخطط له.

وكان بيل / 31 عاما/ قد عاد إلى فريقه السابق توتنهام لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، وذلك بعدما بات خارج خطط المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وتباين أداء بيل منذ عودته إلى توتنهام، حيث سجل عشرة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه في 25 مباراة خاضها حتى الآن.

وترددت أقاويل عن بقاء بيل مع توتنهام بعد تألقه في الفترة الماضية، لكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق انتقده الاسبوع الماضي، ولم يشارك في المباراة التي فاز بها فريقه على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

ومع بقاء عام على نهاية عقده مع ريال مدريد، أبدى المهاجم الويلزي ثقته في العودة للفريق الإسباني، وذلك بعد المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2020 والتي تقام الصيف المقبل. وقال بيل في مؤتمر صحفي قبل المواجهة الأولى لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2022 أمام بلجيكا: "هذا ليس إلهاء".

وأضاف: "السبب الرئيسي في عودتي إلى توتنهام هو أنني أردت أن ألعب كرة القدم، وأردت استعادة جاهزية المباريات، الخطة الأصلية كانت اللعب لمدة موسم".

وتابع بيل: "بعد منافسات أمم أوروبا، لدي عام في عقدي مع ريال مدريد وأخطط للعودة إلى هناك مجددا". وبعد استبعاد لاعب وسط يوفنتوس آرون رامسي من قائمة الفريق المبدئية والمكونة من 31 لاعبا، خرج من قائمة منتخب ويلز أيضا مدافع توتنهام بن دايفز وزميله توم لوكيير اليوم الثلاثاء.

وتعرض روب بيج المدير الفني للمنتخب الويلزي لضربة قوية، وهو الذي تولى المنصب بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيق مع راين جيجز المدير الفني للفريق والمتهم بالاعتداء وهو الأمر الذي ينفيه.

وقال بيج :"إنها ليست أخبار جيدة لنا، اثنان من المدافعين تعرضا للإصابة، لقد قمنا بتقييم إصابتهما وهما ليسا على ما يرام، إنها ظروف غير مثالية للاستعداد، علينا المضي قدما واختيار فريق نثق في قدرته على الفوز بالمباراة".

وتابع: "أعتقد أنها إصابات خطيرة، هذا أمر سيء، لكننا سنتعامل مع الأمر".

وقاد بيج منتخب ويلز في ثلاث مباريات في نوفمبر الماضي، حيث تعادل الفريق وديا مع نظيره الأمريكي، قبل أن يفوز على كل من فنلندا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.