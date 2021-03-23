نائب إكوادوري يسعى لإجراء تحقيق في تمويل حملة المرشح الرئاسي أراوز

قال النائب الإكوادوري المنتخب فرناندو فيلافيسينسيو على موقع تويتر إنه قدم طلبات لإجراء تحقيق بشأن تمويل حملة المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية أندريس أراوز.

وطلب فيلافيسينسيو ، الذي سيكون الممثل الوحيد في الكونجرس عن حزب "كونسرتاسيون" الوسطي، إجراء تحقيقات من جانب المجلس الانتخابي الوطني ومكتب المدعي العام ، زاعما حدوث تمويل جماعي احتيالي، حيث قالت الحملة إنه جمع مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن فيلافيسينسيو، هو صحفي استقصائي، كشف من قبل دليلا على تمويل حملة بشكل غير قانوني في عام 2020 أدى إلى تحقيق وإدانة بتهمة الرشوة بحق الرئيس الأسبق رافائيل كوريا، معلم أراوز.