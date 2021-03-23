قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تعتمد على التصنيع المحلي، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية إطلاق المبادرة.



وأضاف الرفاعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الاعتماد على التصنيع المحلي يخلق فرص عمل لشباب هذه القرى، وبالتالي زيادة الدخل المادي للأهالي.



وأوضح أنه تم البدء في رصد وتحديد احتياجات كل جهة بدقة، وعرضها على المصانع، مع العمل على وضع البرنامج الزمني للتنفيذ، كي يتم تسليمه للهيئة العربية للتصنيع لتوريد المهمات طبقا للجداول الزمنية الموضوعة من قبل الدولة.



وذكر أنه سيتم تحويل العمران في الريف المصري، من قرى معدومة إلى كاملة الخدمات، لتصبح القرية شبه مدينة، مؤكدًا أنه سيتم تقديم الخدمات كافة للمواطنين بكل سهولة.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وإيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



